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此内容发布于2018年3月10日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月10日 -00:20

（法新社华盛顿9日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在今天播出的一场访问里表示，他「不在乎」俄国民众是否曾企图干预2016美国总统大选，坚称这类行为不能算到克里姆林宫头上。

在与美国「国家广播公司」（NBC）这场从头到尾唇枪舌剑的访问里，蒲亭反问：「为什么你会断定俄国当局、包括我本人在内，会允许任何人去做这件事？」

美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）正进行广泛调查，厘清美国总统川普的竞选阵营有无与俄国勾结，以助川普胜选。穆勒上月依涉嫌支持川普的竞选阵营、抹黑川普对手、民主党候选人希拉蕊．柯林顿及从事其他干扰选举情事，起诉13名俄国人与3间俄国公司。

蒲亭谈到起诉指控内容说：「他们是俄国人又怎样？俄国有1.46亿人。所以怎样？…我才不管，我才不在乎…他们所作所为不代表俄罗斯官方的利益。」

穆勒提出37页的起诉书批评俄国，但蒲亭指出，到目前他看不出这些所谓的干预情事，有违反任何美国法律的证据。

蒲亭说：「在我们俄罗斯，不能在没有触犯俄国法律的情况下起诉任何人…至少给我们一张纸…给我们一个档案、向我们提出正式要求，那我们会来查查看。」「真的有人相信数千公里外的俄罗斯…影响了选举结果？你不觉得这听起来很荒唐吗？」

美国司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）在宣布这份俄罗斯人与公司的起诉书时曾表示，起诉书不评断俄国文宣活动有无改变选举结果。川普胜选当时大出众人意料。

蒲亭说：「那不是我们会介入的目标，我们没看到有什么需要介入以达成的目标，根本没有。」

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