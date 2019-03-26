（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普的政府今天宣布，将加快完成让美国太空人重返月球的计画，从2028年提前到2024年，要求快马加鞭解决拖累国家航空暨太空总署（NASA）重返月球计画的延误问题。

美国副总统彭斯（Mike Pence）在阿拉巴马州亨兹市（Huntsville）发表演说时矢言：「这是现任政府与美国的既定政策，将在未来5年内让美国太空人返回月球。」亨兹市是自1960年来美国发射器的建造地点，素有「火箭市」之称。

彭斯说，「让我清楚表明，登月的第一名女性与下一名男性，都将是由美国火箭从美国领土发射升空的美国太空人」，呼应NASA署长布莱登斯坦（Jim Bridenstine）先前宣布一名女性可能是下一位登月人类的说法。

自1972年最后一次阿波罗任务（Apollo mission）以来的首次载人登月飞行计画，先前预定将在2028年达成。

不过，由于月球任务的新重型火箭「太空发射系统」（Space Launch System）研发出现问题，使得计画严重延误。太空发射系统的首次无人飞行最近推延到2020年以后。

川普上任没几个月便表明想要重振NASA雄风。自从太空梭计画于2011年结束以来，NASA的发展变得有点漫无目的。

2017年，川普将返回月球设为达成目标的第一步，之后将让人类探索火星。NASA之后通过在2028年完成载人登月任务的计画表。

率领白宫国家太空委员会（National Space Council）的彭斯说：「这样还不够好，我们能做得比那样更好。50年前，我们是花了8年才首度登上月球，当时我们从未做过这件事。」他说：「重返月球不该花上11年。」

彭斯在发表演说时批评「官僚主义惰性」与「分析造成的停顿」，他说这些都是导致太空发射系统延误的原因，呼吁NASA建立「新的心态」。

彭斯虽然没有指名道姓，但被扫到台风尾的包括波音公司（Boeing Co.）。太空发射系统火箭是由波音建造，预定将在2020年展开首次飞行，但NASA最近宣布无法准备好准时升空。

彭斯说：「快马加鞭必须成为我们的口号。无法在未来5年达成让美国太空人重返月球的目标，不是我们的选项。」

他说，在川普治下，美国加入当今的「太空竞赛」，这次对抗的是中国，如同1960年代时任总统甘乃迪（John F. Kennedy）对抗的国家是苏联。

彭斯扬言，如果NASA无法准备好按时达成目标，他们将使用商用发射系统或寻找其他伙伴。

彭斯说：「说白一点，我们没有受到任何人的合约约束。如果我们目前的承包商无法达成目标，我们将寻找可以办到的承包商。」

他说：「如果商业火箭是唯一能在未来5年让美国太空人重返月球的办法，那们商业火箭将是我们的选项。」

NASA署长布莱登斯坦回应彭斯说：「我们清楚听到了。」他在会议上保证太空发射系统可在2020年准备好发射升空。

Neuer Inhalt Horizontal Line