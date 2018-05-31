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此内容发布于2018年6月1日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月1日 -00:35

（法新社加拿大惠斯勒31日电） 美国钢铝关税即将生效的倒数几个小时，主要友邦今天宣布对美国采取报复手段，世界前几大经济体濒临全面贸易战的边缘。

美国总统川普今天决定，不延长加拿大与欧洲联盟的关税豁免期限。加拿大和欧盟分别是美国铝材与钢铁的最大进口来源。正在加拿大进行的七大工业国集团（G7）部长级会议上，川普的这个决定一跃成为焦点议题。

欧盟、加拿大、墨西哥誓言对美国数十亿美元产品采取反制关税措施。法国表示，一旦关税生效将不再与美国谈判。川普同党国会议员抨击此举将有损经济繁荣，全球股市下跌。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天深夜通电话告诉川普，这些关税措施是「不合法的」，欧盟将以「坚定而符合比例原则的方式」予以回应。

出席G7财长会议的美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin），看来将会收到更多滔滔不绝的反对意见，意见分歧成为这次G7会议的主要氛围。

正常情况下，G7会议应该是各国协调折衷与促进贸易的舞台，但随着对话的希望几乎消失殆尽，这场会议弥漫徒劳无功的味道。

加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）对记者表示：「我将会清楚表明，我方无法苟同他们采取的这些行为。我满怀期待，希望我们同桌的其他友邦将会表达一样的看法。」

马克宏稍早在艾里赛宫（Elysee Palace）告诉记者，他强烈反对美国这项决定。

马克宏说：「我认为这个决定从许多方面来说是个错误，因为它用错误的方式－决裂并创造经济民族主义，回应现存国际间贸易失衡的问题。」

马克宏补充说：「民族主义等同战争。这正是1930年代确实发生的事情。」

法国财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）在前往参加G7会议途中表示，关税生效之后，法国与其他欧洲国家将会拒绝谈判。

勒麦尔说：「我们不能在压力之下进入任何一种谈判。」

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