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此内容发布于2018年3月9日 上午12:35 最后更新 - 2018年3月9日 -00:35

（法新华盛顿8日电） 美国总统川普对进口钢铝分别课徵25%和10%关税，他今天承诺，会向美国「真正的朋友」展现公平与弹性。

但美国金属到底都从哪里来？

● 美国前10大钢铁输入来源

根据美国商务部资料，2017年美国钢、铁和铁合金进口额年增38%至335亿美元。美国北边邻居加拿大是最大单一来源国，占进口15.6%。

至于川普最爱提到的贸易逆差国中国则位居第11名，仅占2.7%。前10大钢铁进口来源如下：

（1）加拿大：52亿美元，15.6%

（2）巴西：30亿美元，9.1%

（3）南韩：28亿美元，8.3%

（4）俄罗斯：27亿美元，8.0%

（5）墨西哥：24亿美元，7.1%

（6）日本：16亿美元，4.8%

（7）德国：15亿美元，4.6%

（8）土耳其：12亿美元，3.7%

（9）台湾：12亿美元，3.7%

（10）南非：9亿美元，2.9%

● 美国前10大铝材输入来源

美国去年铝和氧化铝进口额年成长32%，最大供应来源一样是加拿大，占40%，远超过其他供应来源。此外，专家认为造成全球铝材市场严重供应过剩的中国，则是位居第2。前10大铝材进口来源如下：

（1）加拿大：69亿美元，40%

（2）中国：17亿美元，9.7%

（3）俄罗斯：16亿美元，9.1%

（4）阿拉伯联合大公国：14亿美元，8.0%

（5）巴林：6亿美元，3.5%

（6）阿根廷：5亿4700万美元，3.2%

（7）德国：3亿9200万美元，2.3%

（8）印度：3亿7100万美元，2.1%

（9）澳洲：3亿6200万美元，2.1%

（10）南非：3亿4000万美元，2.0%

● 新旧关税知多少

华盛顿皮特森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）贸易专家波恩（Chad Bown）表示，截至2017年底，超过60%的美国进口钢材受到关税等现行贸易壁垒限制，远高于大多产品仅平均4%遭受进口限制。

据波恩估算，在今天祭出的关税政策下，将使美国这些金属进口价值减少142亿美元。

但波恩说，这当中只有6亿8900万美元源自中国，其余全来自美国在欧洲的军事盟友、加拿大、日本和南韩。(译者：梁元龄/核稿：徐睿承）

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