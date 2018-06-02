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此内容发布于2018年6月2日 上午4:50 最后更新 - 2018年6月2日 -04:50

（法新社惠斯勒1日电） 欧洲联盟（EU）今天向美国的惩罚性钢铝关税展开首次反击，同时美国财政部长梅努钦出席加拿大的七大工业国集团（G7）财政部长会议，他面对各大贸易伙伴国财长的不满与怒气。

在此同时，美国总统川普（Donald Trump）倡言废除24年之久的北美自由贸易协定（NAFTA），赞成分别与加拿大、墨西哥签署双边贸易协定。

在川普多方贸易攻势的另一面，美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）抵达北京，继续与中国官员进行棘手的贸易谈判。川普誓言要对价值500亿美元的中国进口商品加徵25%关税。

针对美国课徵钢铝重税，欧盟和加拿大向世界贸易组织（WTO）提出申诉，欧盟、加拿大和墨西哥也威胁采取严厉报复性关税反制。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）表示，加拿大军队和美军在第二次世界大战、阿富汗及其他地方并肩作战，美国竟说课徵钢铝关税是基于国安考量，他对此感到傻眼。

英国首相梅伊（Theresa May）则说自己「深感失望」，并重申英国和欧盟应该「永久豁免」于「不公平的」钢铝关税。

在加拿大举行的G7财政部长及央行行长会议，美国财长梅努钦（Steven Mnuchin）面临各国财长的严厉回应，他们指责川普危害世界经济，川普的措施将被证明只会造成相关各造的失业问题。（译者：陈彦钧/核稿：严思祺）

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