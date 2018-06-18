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此内容发布于2018年6月19日 上午1:50 最后更新 - 2018年6月19日 -01:50

（法新洛杉矶18日电） 美国政府在美墨边境拆散非法移民家庭，从4月到现在造成2300多名孩童与成人分开，今天曝光的录音档中，可以听到数名小孩在被强行带离时泣不成声，哭着要找爸爸妈妈。

取得录音档的新闻组织ProPublica说，这段录音是在上周录下。

过去，部分非法入境的移民会在被捕后获释。如今，美国政府采取「零容忍」移民政策，对所有试图非法入境美国的人提起刑事诉讼，并说有需要把小孩带开。

录音中，一个小女孩泣不成声地哭着说：「妈妈！我想跟爸爸在一起。」

几个小孩刺耳的哭嚎声此起彼落，这时可以听见一名美国边界巡防队（US Border Patrol）人员用西班牙语说：「我们这有个管弦乐队，只差没有指挥。」

一名小女孩边哭边说：「我不要他们拦我的爸爸。」

另一名听起来年纪大一点的女孩则说：「我不想跟我爸爸分开。」这些孩子大多来自萨尔瓦多和瓜地马拉等暴乱肆虐的中美洲国家。

录音中，可听见其中一名萨尔瓦多女童乞求工作人员让她拨个电话给她阿姨。ProPublica说，她只有6岁。

女孩说：「至少让我跟阿姨回家。」又说自己记得阿姨的电话号码：「我有她的电话号码，阿姨带我回家之后，妈妈就能尽快赶来接我了。」

美国政府的作法引发民主、共和两党痛批，也掀起全球哗然，连川普夫人梅兰妮亚（Melania Trump）都表达忧虑之意。

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