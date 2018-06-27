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此内容发布于2018年6月27日 上午9:05 最后更新 - 2018年6月27日 -09:05

（法新社北京27日电） 美国正对中国在印度洋太平洋区域（Indo-Pacific）的军力投射引以为忧，中国国家主席习近平今天告诉到访的美国国防部长马提斯，两国必须维持双边军事关系的「良好势头」。

马提斯（James Mattis）到访北京，估量中国的全球安全野心，尤其是在南海。他告诉习近平，希望平稳地维持双边军事关系，并找出可以合作的领域。

马提斯告诉习近平：「我来这里维持我们的关系走在正确轨道，让它继续朝正确方向前进，并与贵国军方领导阶层交换意见，前瞻未来。」

习近平在北京人民大会堂接见马提斯，在会前公开谈话中，两人没有提到两国军事和经济紧张关系不断升高议题。

不过马提斯本月稍早曾痛批中国在南海人造岛礁进行军事化，美国总统川普则对中国发动贸易战。

但两人的外交辞令没有让双边关系恶化浮上台面。

习近平说：「中美关系是世界上最重要的双边关系之一。近年来，两军关系保持良好发展势头，我希望这种势头得以持续。」

马提斯今天先拜会其他中国高阶官员，包括国防部长魏凤和，以及中共中央政治局委员、前驻美大使杨洁篪等。

马提斯首访中国，寻求就两国长期战略目标「非常开诚布公对话」。

到访北京前，他坦承两国存在紧张关系，但也表示，相信自己可以找到两军能够合作的领域，并期盼建立更良好沟通、降低爆发冲突机率。（译者：何宏儒/核稿：刘学源）

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