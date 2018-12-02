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此内容发布于2018年12月2日 上午5:35 最后更新 - 2018年12月2日 -05:35

（法新社德州大学站1日电） 美国前总统老布希昨天与世长辞，享寿94岁，全美各地今天降半旗以示哀悼，美国民众也准备在他的家乡德州和国会山庄（US Capitol）举行为期一周的庄严悼念活动。

全球各地领导人纷纷向这位美国第41位总统致敬。老布希（George H. W. Bush）带领美国走出冷战，并筹组国际联军，将伊拉克强人海珊（Saddam Hussein）的部队逐出科威特。

各国政要和美国总统川普夫妇下周将出席老布希国葬仪式。川普并未出席老布希已故妻子芭芭拉．布希（Barbara Bush）和已故美国联邦参议员马侃（John McCain）的葬礼。

这两位共和党总统在许多方面大相迳庭，谈吐温和可亲、出身名门望族的老布希据传还曾将老爱叫嚣的川普斥为「吹牛专家」，甚至在总统大选把票投给川普对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）。

尽管如此，川普仍向老布希致上崇高敬意，说他「激起几代美国同胞为公众服务的热忱」。

川普推文说：「他的成就自始至终皆属非凡。」

川普宣布12月5日为国殇日，联邦政府和纽约证券交易所届时将关闭一天，向老布希致敬。川普也取消在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）20国集团（G20）峰会后举行记者会的计画，以示尊敬。

为期数天的悼念活动3日将在休士顿（Houston）拉开序幕，老布希在这个地方度过多年时光，昨天则在亲友簇拥下安然离世。

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