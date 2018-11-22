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此内容发布于2018年11月22日 上午7:20 最后更新 - 2018年11月22日 -07:20

（法新社印度布雷尔港22日电） 一名美国青年上周踏上印度洋一座未接触过现代文明的岛屿，结果在岛上遭乱箭射死。今天传出他是一名传教士，因坚持说服岛民信仰基督教而丧命。

27岁的周约翰（John Allen Chau，译音）非法登上印度洋偏远的北森蒂纳尔岛（North Sentinel Island）后遭到攻击。根据不同媒体的报导，他带着鱼和一颗足球作为礼物，划着独木舟前往这座岛屿。

北森蒂纳尔岛座落的印度安达曼群岛（Andaman Islands）当局表示，周约翰付钱给当地渔夫，驾船载他到北森蒂纳尔岛外海，然后他独自划独木舟登岛。

周约翰上岸后对岛上族人喊话：「我叫约翰，我爱你们，耶稣爱你们。…这里是一些鱼。」岛上部落土着却朝他射箭，其中一箭贯穿了周约翰的圣经，他遂回到渔夫船上，整夜写下这段经历，次日再重返岛上。

但他再也回不来了。

北森蒂纳尔岛位在孟加拉湾，居住在岛上的森蒂纳尔人（Sentinelese）据信只有150人。为保护当地人生活方式，当局禁止外国人和印度人进入距离岛屿5公里范围内。

众所周知，森蒂纳尔人对外来者抱持敌意。有报导称，2006年两名渔夫因船只漂流到北森蒂纳尔岛上而遭到杀害。此外，2004年南亚大海啸后，岛上族人也曾对勘查灾损的直升机投掷手中的矛。

有报导引述周约翰写给双亲的家书说：「你们可能觉得我做的这一切是疯了，但我认为，为了向这些人宣扬耶稣，这么做值得。」

他还写道：「如果我被杀了，请勿迁怒他们或上帝。…我等不及见到他们围绕上帝的宝座，以他们的语言表达对神的崇拜，如同启示录7:9-10的描述。」他指的是新约圣经描述末日的最终篇。

周约翰则在据称是他的Instagram帐号上，自称是「海外探险集团的一名探险家」和「蛇咬幸存者」。

英国广播公司（BBC）也报导，周约翰在社群媒体上和受访时，都介绍自己是冒险家。他4年前告诉「海外探险集团」（Outbound Collective）：「我热爱探险。」（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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