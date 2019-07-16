此内容发布于2019年7月17日 上午1:20

（法新社华盛顿16日电） 尽管平壤当局警告，美国与南韩举行军演，恐影响两国重启谈判的计画，美国今天表示，仍希望与北韩举行非核化谈判。

北韩今天稍早暗示，如果美国与南韩将在下个月举行军演，北韩甚至可能重新考虑暂停的核试。美国与南韩联合军演已行之有年，但为了促进与平壤对话而缩小规模。

美国与北韩谈判陷入僵局数个月后，美国总统川普和北韩领导人金正恩6月在非军事区（DMZ）即兴会面，双方同意重启对话以来，北韩首度针对这项会谈发表声明。

美国国务院回应北韩声明时说，美方对金正恩和川普2月在越南河内举行峰会，以及两人在川普6月30日戏剧性踏上北韩领土时所做的承诺仍感乐观。

国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）对记者说，就美方角度而言，希望两国政府中没人会试图阻止川普和金正恩就他们在越南作出的承诺取得进展。

欧塔加斯说：「我们当然期待重启那些谈判，我们也一直希望举行会谈，好让我们能就这些承诺取得进展。」

川金去年在新加坡首度举行历史性高峰会后，便缩小了美国与南韩联合军演的规模。

然而，北韩一名不具名的外交部发言人形容美国与南韩军演，「显然违反了」两国领导人在新加坡签署的联合声明，并且暗示平壤当局可能以重启武器测试作为回应。

根据北韩中央通信社刊载的内容，这名官员说：「倘若这场军演真的如期登场，恐对朝鲜民主主义人民共和国与美国的工作层级会谈构成影响。」

这名官员说，平壤暂停核试和远程飞弹测试的承诺，意在改善双边关系，「而非纸上谈兵」。

「由于美国单方面违背其承诺，我们正逐渐失去履行我们与美国所做承诺的理由。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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