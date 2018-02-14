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此内容发布于2018年2月14日 上午7:35 最后更新 - 2018年2月14日 -07:35

（法新社南韩平昌14日电） 美籍韩裔雪板小将金善（Chloe Kim）顶着加州海滩女孩的甜美笑容和漂染金发，勇夺平昌冬奥女子半管金牌，更深深掳获众多观众的心。

17岁的金善个性活泼、古灵精怪，父母都是韩国人，引发一波追随热潮。由于南韩在本届冬奥，不见如退休花式滑冰选手金妍儿那般真正卓越的冰雪项目运动员，当地民众纷纷被金善迷倒，将她视为本国选手。

金善昨天在雪板女子半管项目中，边用耳机听着女神卡卡的「爱情狗仔」（Paparazzi），以惊人成绩封后夺金。奥运圣火熄灭后许久，她这场比赛流露出的优雅魅力，仍将长存人们心中。

洛杉矶体育公司华瑟曼（Wasserman）员工林西（Elizabeth Lindsey）向法新社表示：「运动员在自己的项目中出类拔萃的例子很多，在金善的项目中就有一个好例子，那就是怀特（Shaun White）。他们两人比较之下非常相似。」

「总有人得成为雪板项目的门面和偶像，我觉得她就是了。」

尽管金善名声大噪，身价也迅速成长，她还是一个典型青少女。

打入决赛后，她先是想吃冰淇淋；决赛终于结束时，她则鼓着脸颊表示：「我真的很想来些汉堡薯条，或是夏威夷披萨。」（译者：陈乃瑜/核稿：张佑之）

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