此内容发布于2019年7月20日 上午4:05

（法新社斯德哥尔摩19日电） 斯德哥尔摩法院今天延长美国饶舌歌手A$AP Rocky拘留期，以便检方完成他在街头斗殴中遭控袭击的调查行动。美国总统川普表示，政府已与瑞典进行交涉。

30岁的A$AP Rocky 6月30日在瑞典发生斗殴事件，3日被当地警方逮捕，他的粉丝、艺人朋友和美国国会议员都要求释放他。A$AP Rocky本名为梅尔斯（Rakim Mayers）。

斯德哥尔摩地方法院认为梅尔斯有潜逃的可能，因此谕令案件调查期间继续拘留他。

检方不论是否决定对他提出告诉，都面临19日拘留期届满，因此检察官提出延长一周拘留以完成调查，此举获得法院批准，新拘留期限为25日上午11时（格林威治时间9时）。

川普几小时后在椭圆形办公室（Oval Office）告诉记者，「我们将会打电话，与他们沟通。我们已展开行动」。

川普妻子梅兰妮亚（Melania）并表示：「我们正与国务院合作，希望尽快把他带回来。」

不久后，川普发推文说，才刚跟饶舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）谈到「他朋友A$AP Rocky遭监禁」。

「我将打电话给非常有才干的瑞典总理，看看我们能怎么样帮助A$AP Rocky。许多人都希望看见此事尽快解决。」（译者：叶俐纬/核稿：徐崇哲）

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