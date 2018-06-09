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此内容发布于2018年6月9日 上午9:35 最后更新 - 2018年6月9日 -09:35

（法新社香港9日综合外电报导）美国驻中国外交人员罹患奇怪病症，国务院昨天针对中国全境发出健康警报，再度引发对传闻中声波武器的恐慌。2年前美国驻古巴外交官及家属也曾遭遇类似状况。

法新社报导，派驻广州领事馆的美国外交人员在听见怪声后便身体不适，接受医生检查，数名馆员则已返美，至少有一人被诊断出脑部损伤。

这起事件形成外交难题，要如何因应部分人士所担心，可能有鬼鬼祟祟的敌人在中国领土上蓄意攻击美国人。

截至目前，华府一直谨慎以对，不去牵扯到北京当局。中方告诉美方官员他们正在调查这起事件。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）中国问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）表示：「在他们确定原因前提出指控似乎为时太早，我不认为美国称之为『攻击』。」

这次事件和美国处理古巴案形成明显对比，当时国务院抨击哈瓦那当局没有保护美国外交官。

美国这次有明确的理由，要避免无风生浪。

中国做为崛起的超级强权，北京当局比贫穷的古巴拥有更大影响力，而美中关系现正岌岌可危。

尽管美国外交人员听到怪声，他们形容如同静电或金属片晃动的声音，但有研究对「声波武器」的假说提出质疑。

宾夕法尼亚大学研究团队检查古巴大使馆21名受影响的外交人员，发现他们有典型的脑震荡症状，例如头痛和记忆力衰退。

研究作者史密斯（Douglas Smith）表示：「目前还没有用可听见的声音去伤害脑部的已知机制，我们满确定这不是声音本身造成的伤害。」

密西根大学3月一份研究提出另一种理论，认为这些疾病可能是因为窃听设备或监视器干扰设备所造成。

研究显示，这些设备的超音波讯号可能会彼此干扰，产生美国外交人员听到的奇怪声音。

重要的是，这项理论显示毫无恶意，甚至美国自己的设备也可能是肇因。

其他说法还包括，这些疾病可能只是心理因素造成，把整起事件看成是集体歇斯底里。（译者：陈彦钧/核稿：何宏儒）

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