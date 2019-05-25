此内容发布于2019年5月25日 下午5:20

（法新社北京25日电） 美国大使馆今天表示，美国驻中国大使布兰斯塔德（Terry Branstad）本周罕见走访西藏期间，呼吁北京当局与达赖喇嘛展开「实质对话」。

布兰斯塔德走访有众多藏人居住的中国西北部青海省以及西藏自治区，北京当局严格限制外交官及记者走访这两个地区。

大使馆发言人透过电邮告诉法新社：「他鼓励中国政府，在无先决条件下，与达赖喇嘛或其代表展开实质对话，寻求化解分歧的解决之道。」

人权团体指控中国压制西藏宗教与文化，以及镇压分离主义。但北京宣称，它保障宗教自由，且大举投资让当地现代化并提升生活水平。

继在西藏首府拉萨起义对抗中国统治失败后，达赖喇嘛于1959年逃往印度流亡，其后达赖喇嘛一直试图就西藏人民前途与中国达成妥协。

原本要求西藏独立的达赖喇嘛，如今致力争取西藏地区更大自治。但与北京的谈判自2010年起陷入僵局至今。

观察家指控中国采取拖延战术，意图拖到高龄83岁的达赖喇嘛过世以后。

布兰斯塔德走访拉萨期间，曾造访达赖喇嘛先前居住过的布达拉宫（Potala Palace）以及西藏最神圣的大昭寺等。布兰斯塔德也会晤西藏资深宗教及文化领袖。

大使馆发言人说：「他也针对中国政府干预西藏佛教徒自由筹办及信奉其宗教，表达关切。」发言人又说：「布兰斯塔德大使提起有关欠缺持续一贯接触西藏自治区的我们长期以来关切。」

为了走访西藏，外国人必须取得特别许可。观光客通常较容易取得许可，但外交官以及特别是媒体记者，更不容易获准。（译者：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram