美驻联大使提名外交新手 川普选国务院发言人诺尔特

此内容发布于2018年12月7日 下午10:20

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天提名国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）为下任美国驻联合国大使，这对没什么外交经验的她是项快速的人事升迁。

在镜头前沉着且少失言的诺尔特，将接续曾任南卡罗来纳州州长的海利（Nikki Haley）为美国驻联合国大使。

川普说，他对48岁的诺尔特印象很好。他告诉记者：「她很有才华、非常聪明、非常敏捷，而我认为她会受大家的尊重。」

诺尔特是前福斯新闻频道（Fox News Channel）脱口秀节目「福斯与朋友们」（Fox & Friends）主持人，这是爱看电视的川普最喜欢的节目之一。

诺尔特在推特上表示，川普对她的信心让她感到「受宠若惊」，并期待「接续海利大使代表您的政府和美国人民所从事的杰出工作」。

在海利请辞后，便有传闻说诺尔特是职缺首选。尽管先前没有外交背景，但诺尔特仍在川普当选后受任国务院发言人。

即将就任众议院外交事务委员会主席的民主党众议员恩格尔（Eliot Engel）表示，诺尔特缺乏经验让他甚感「不安」，因为驻联合国大使一职「需要与重要盟友和强硬对手面对面协商」。

任命这项职务只需参议院通过即可，目前参院仍由川普所属共和党掌控。

联合国外交官私下表示，他们希望诺尔特会成为川普政府内的联合国支持者，以制衡持反联合国观点的美国国安顾问波顿（John Bolton）。

法国驻联合国大使德拉特（Francois Delattre）说，他很期待与诺尔特共事。

他表示，「在这个比以往更需要美国与联合国共同参与世界事务，并承诺我们以人权为起点的共享价值之际」，希望诺尔特会继续成为「华府与联合国间的桥梁」。

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