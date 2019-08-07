此内容发布于2019年8月7日 上午4:50

（法新社华盛顿6日电） 美国两名骑警用绳索牵押一名上了手铐的非裔男性犯嫌照片在网路疯传，德州一名警察局长为此道歉。

这张照片令人痛苦地想起美国残酷种族歧视史上的一些最悲惨时刻，包括在解放黑奴后多年，种族歧视严重的南方仍以链条拴住黑奴和对黑奴动用私刑。

德州沿海城市加尔维斯敦（Galveston）警察局长赫尔（Vernon Hale）表示，3日因非法侵入遭逮捕的犯嫌尼利（Donald Neely）应乘坐警车到警局，但当时只有骑警在现场。因此尼利被两名骑警以绳索牵引，步行至警局。

赫尔昨天在脸书（Facebook）发表声明说：「虽然这是警察受训的技能，且在某些情况是最佳作法，但我认为，我们员警在这个情况下的判断力不佳。」

赫尔说，「首先对于造成这种不必要的难堪，我必须向尼利先生道歉」；并说，政策已改变，所以不再需要使用这种方法。

赫尔这项声明令人失望，部分维权人士表示，他的反应「软弱无力」；其他人则主张，处罚或开除这些「羞辱」尼利的员警。

人权团体全国有色人种民权促进协会（NAACP）休士顿分会主席道格拉斯（James Douglas）告诉「休士顿纪事报」（Houston Chronicle）：「这是2019年，不是1819年。」（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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