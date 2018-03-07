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此内容发布于2018年3月7日 上午10:35 最后更新 - 2018年3月7日 -10:35

（法新社华盛顿7日电） 政府数据显示，由于全球最大经济体美国出口较少燃油且卖出较少飞机，美国1月分贸易赤字较前一个月攀升5%，金额达566亿美元，创下2008年金融危机以来新高水准。

这项消息出炉时，正值白宫因贸易政策爆发争执，美国总统川普的首席经济顾问寇恩（Gary Cohn）于6日晚宣布请辞。寇恩在有关应否祭出钢铝惩罚性关税的内部激烈攻防中落败后求去。

上个月公布的2017年美国全年贸易赤字，也创下2008年以来的最高水准。去年是川普上任头一年。

今年1月美国贸易赤字较上修后去年12月赤字攀升5%，金额达566亿美元，是自2008年10月以来最高水准，超出分析师预期的仅攀升2%。

由于出口逊于进口，与去年同期相较，1月分商品和服务贸易赤字攀升16.2%。

1月出口下滑1.3%，降至2009亿美元，是16个月来来最大减幅，主要由于飞机出口金额减少18亿美元以及原油和其他化学品等国际销售减少13亿美元。

1月进口则持平，金额为2575亿美元。

1月美国服务出口，包括智慧财产权利金等，达创新高纪录的667亿美元。

1月美国对加拿大商品贸易赤字达3年来最高水准的41亿美元。对中国商品贸易赤字攀升16.7%，金额达363亿美元，也是两年多以来最高水准。但1月美国对欧洲联盟贸易赤字却下滑13.9%，降至139亿美元。川普先前一直指控欧盟不公平地阻挠美国出口。

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