此内容发布于2019年9月17日 上午3:05

（法新社华盛顿16日电） 美国10岁女童莉莉．梅．亚文特（Lily Mae Avant）的家人今天发表声明说，亚文特已在医院病逝。这名女童在德州一处河流游泳时，遭到一种罕见的食脑变形虫感染。

亚文特在9月初的劳动节周末假期到河里游泳，下一个周末便出现头痛和发烧症状，健康状况迅速恶化。

她先在当地一家医院接受治疗，接着转诊至沃斯堡（Fort Worth）的库克儿童医院（Cook Children's Hospital）。

哥伦比亚广播公司（CBS）地方台DFW报导，院方诊断亚文特感染了原发性阿米巴脑膜炎（PAM），这种毁灭性的中枢神经系统疾病是由一种称作福氏内格里虫（Naegleria fowleri）的食脑变形虫引起。这种非寄生的变形虫通常存在池塘、湖泊及河流等淡水水体中。

亚文特的家人在脸书发表声明说，莉莉．梅（亚文特）已「在耶稣怀抱里」。

德州卫生服务部（The Texas Department of State Health Services）发言人杜森（Chris Van Deusen）告诉德州地方电视台KWTX：「这种变形虫出现在德州和美国各地的淡水里，没有哪一种特定水体会带来较高风险。」

杜森说：「尽管每年有数以百万计的人在湖泊及河中游泳，但这类病例极为罕见。」

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