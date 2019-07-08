此内容发布于2019年7月9日 上午12:05

（法新社洛杉矶8日电） 美国加州一名青年潜入动物园偷走北美圈养的最老环尾狐猴，想把这种珍奇动物当宠物养，但隔天就狠心弃养。青年今天坦承犯行，最高可能面临1年徒刑与10万美元罚金。

19岁青年卡斯巴（Aquinas Kasbar）今天在联邦地方法院法官季佛德（Andrew Guilford）面前坦承，去年7月27日他潜入圣安娜动物园（Santa Ana Zoo），用大铁钳把环尾狐猴与卷尾猴的围栏剪出一个大洞，只为偷走32岁的环尾狐猴「艾萨克」（Isaac）。

根据法庭文件，隔天卡斯巴把艾萨克放入不通风的塑胶收纳箱，弃置洛杉矶南方新港滩（Newport Beach）一间旅馆前。

他留下纸条写道，这只狐猴是圣安娜动物园所有，应该交给警方。艾萨克最后毫发无伤地回到动物园。

此案将于10月28日宣判，卡斯巴面临1年徒刑与10万美元罚金。

新港滩警方是在调查闯空门案件时，锁定卡斯巴为狐猴窃案犯嫌。他因闯空门遭控，警方调查时发现他不仅闯空门，还与狐猴窃案有关。

环尾狐猴是25种濒危灵长类之一，一般可活20至25年。根据「科学人」杂志（Scientific American），现在环尾狐猴在原生的马达加斯加仅剩2000至2400只，2000年以来少了95%。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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