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此内容发布于2018年2月12日 下午11:50 最后更新 - 2018年2月12日 -23:50

（法新社华盛顿12日电） 美国国防部今天公布2019财政年度的庞大国防预算案，开支增加超过10%，并增派更多部队赴各地的美军任务。

2019财政年度的国防开支，由2018年度的6120亿美元增至6860亿美元，计画背景是源自五角大厦的新国防战略，与国务院预算要求大删援外与外交支出，形成强烈对比。

美国国防部长马提斯（Jim Mattis）先前警告，美国与俄罗斯及中国大陆间有新的「强权竞争」，希望增加美军规模，引入新的船舰与武器，改善目前在欧洲、中东及亚洲多处美军现正运作的既有状况。

五角大厦主计长诺奎斯特（David Norquist）告诉媒体：「若不这样做，美军对中国与俄国军力优势的削弱，将损及我们的能力，难以吓阻关键战略地区的挑衅与压迫。」

尽管美国国防开支比其后8国军队相加还多，但诺奎斯特仍表示，2019财政年度的预算要求，仅不过让美国国防部回到欧巴马政府尚未实施军费开支严格上限前的水准。

川普政府的国防预算，要求额外增派2万5900名部队，以及对机、舰、地面系统与飞弹防御等项目的重大投资。

在此同时，国务院也公布自身的2019年预算案，尽管国会已驳斥相关构想毫无成功希望，但国务院仍大砍预算。在国务院与美国国际开发总署（USAID）的预算案里，国务卿提勒森（Rex Tillerson）仅提出378亿美元的预算需求，只比2018年度预算的376亿美元微增。

欧巴马政府让国务院在2017年能支出556亿美元，因此若国会通过2018年的新预算案，将意味国务院经费遭大砍超过30%。美国国会正在处理2018与2019年的联合预算案。

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