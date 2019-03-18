此内容发布于2019年3月19日 上午12:20

（法新社华盛顿19日电） 美国7旬总统准备在2020年大选竞选连任的同时，两位潜在主要对手到了明年也快80岁，美国人民免不了面临一个问题：年龄在白宫政治是否重要？

川普是美国历来最年长的总统，2021年总统就职日将年届74岁。

民主党阵营中，声势领先的联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）与前副总统拜登（Joe Biden），也将分别年届79岁和78岁。表态参战的麻州联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）则将71岁。

民主党早已出现多位逐鹿白宫的新生代参选人：加巴德（Tulsi Gabbard）和巴提吉格（Pete Buttigieg）37岁；卡斯楚（Julian Castro）44岁；布克（Cory Booker）49岁。

从过去经验来看，青壮年族群胜选机率高于老人统治派。美国上一次选出55岁以上的民主党籍白宫主人，是1948年当选的杜鲁门（Harry Truman）。

美国民众思考要不要选出一位在首个任期就年届8旬的总统时，脑海不禁浮出两个画面：一个是46岁民主党新星欧洛克（Beto O'Rourke）16日在爱阿华州参加5 公里路跑；一个是比他年长31岁的桑德斯在浴室跌倒后头部伤口缝7针。

对拜登和桑德斯而言，他们在政坛的数十年经历，意味着在选民间的知名度相对高，宝贵资历也有助用于这个全球最有权势职位。

然而在他们寻求提升支持度、拥抱社群媒体等现代沟通方式的同时，年纪也可能拖累他们。

拜登和桑德斯支持者经常表示年龄不是问题，不仅宣传他们的活力，还连番指控年龄歧视。桑德斯在年轻族群中似乎更有人气。

一名明年就能投票的17岁青少年在爱阿华州告诉法新社：「他的年龄对我来说不重要，没理由相信他不健康。」他说，桑德斯在2016年总统选战，启发了「整个年轻世代」，他的前进派政见包括全民健保和打击贫富不均等议题。

这名青少年还说：「我爱桑德斯，无论如何都会投给他。」

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