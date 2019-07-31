（法新社底特律31日电） 美国民主党温和派初选领先者拜登（Joe Biden）今天准备与竞选2020年党内提名的对手狗咬狗，但众人辩论大致冷静，团结在赶总统川普下台的共同目标上。

拜登与联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）在第二轮辩论时，气氛明显迅速紧张起来。拜登先前与民主党这位最受瞩目的非裔参选人交手时，被她抛出的种族与刑事司法议题狂电。

不过两人这次比试却不是针对种族议题，而是健康保险。拜登迅速挑贺锦丽为自己修正过的「全民健保」（Medicare for All）「含糊其辞」下手，逼得贺锦丽怒回「拜登副总统，你真是大错特错」。

另10位参选人昨天的辩论，暴露民主党进步派和中间派的鸿沟，但数名参选人今天加入拜登批评川普的行列，同仇敌忾。

联邦参议员布克（Cory Booker）称川普是「蛊惑人心的政客」、联邦众议员加巴德（Tulsi Gabbard）表示，总统「表现得不像爱国者」，而参议员班奈特（Michael Bennet）则说川普政府是个「大菜市场」。

拜登则说：「总统先生，让我们把话说清楚。我们爱（这个国家），我们不会离开它，我们是来这里待着的，肯定不会把它留给你。」

拜登在民调中远超群雄，有望获得提名在2020年挑战川普，他的首要之务是维持自己的领先地位，并展现总统格局，同时击退阻挡道路的种种攻击。

拜登上月辩论表现平平，他的幕僚督促他今天要在场上硬起来，但这名76岁的前美国副总统先礼后兵，在辩论开始前向54岁的贺锦丽打招呼时，笑着握了这名前加州检察长的手，要她「鞭小力一点」。

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