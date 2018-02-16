下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月16日 上午1:35 最后更新 - 2018年2月16日 -01:35

（法新社迈阿密15日电） 美国一名跨性别女性，藉由服用贺尔蒙刺激乳汁分泌，亲自哺乳婴孩，成为第一个发表的科学研究个案。

这篇刊载于「跨性别健康」（Transgender Health ）期刊的报告，描述一名生理性别为男性的30岁跨性别女性，进行了6年的激素替代疗法。她过去没有动过任何生殖器或乳房手术。

这项由纽约西奈山艾康医学院（Mount Sinai Icahn School of Medicine）研究人员主持的研究报告表示，由于她的伴侣怀孕但对哺乳没兴趣，「她希望能扮演婴儿主要食物来源提供者的角色」，因此寻求医疗建议。

这名患者遵循一种过去显示可刺激乳汁分泌的疗法，包括增加服用雌二醇（Estradiol）和黄体素（progesterone），还有一天使用3次、每次5分钟吸乳器。

她也服用来自加拿大的抗恶心药物domperidone，利用药品仿单核准适应症外的使用（off-label uses），促进乳汁分泌。

报告表示，婴儿成长和饮食习惯都很正常。

但专家表示，仍需要更多研究来判定泌乳是否营养，以及对婴儿是否安全。

Neuer Inhalt Horizontal Line