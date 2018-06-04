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此内容发布于2018年6月4日 下午10:35 最后更新 - 2018年6月4日 -22:35

（法新华盛顿4日电） 美国国防情报局（DIA）前官员韩森（Ron Rockwell Hansen）今天被控出售国防机密给中国，交易金额至少80万美元（约新台币2374万元）。

58岁的韩森来自犹他州西勒鸠斯（Syracuse），美国司法部表示，韩森2日前往华盛顿州西雅图―塔科马国际机场（Seattle-Tacoma International Airport）搭乘赴中国班机的途中遭逮。

美国官员被控替北京卧底而遭逮事件频传，韩森事件只不过是最新一起案件。

根据起诉书，韩森退役前在美军任讯号情报员，他操着一口流利的华语和俄罗斯语，2006年获聘在国防情报局任职，承办徵募及管理外国情报资产业务。

起诉书写道，韩森透过北京一间商务办公室与中国情报机构联系，数年来试图向美国国防情报局跟联邦调查局（FBI）自捧为双面谍，且表示最终会效忠美国。

调查人员发现，韩森和中国情报干员例行会面却从未回报、使用中方提供给他的手机，还留存他应当无权限取得的机密资讯。

他们也发现，韩森在2013到2016年深陷财务瓶颈，肩负数十万美元债务。

自他负债开始，中国一共付了他超过80万美元，大多是现金给付，由他亲手带回美国，韩森对此无法解释。

到了今年稍早，联邦调查局得知，韩森向美国同僚询问美方对北韩和南韩的立场，以及对付中国的军事行动计画，拟将这些讯息卖给他的中国窗口。

负责国安事务的司法部助理部长德梅斯（John Demers）说：「他遭控的行为，是对我国国安及美国人民的背叛，也有辱他先前在情报单位的同僚。」（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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