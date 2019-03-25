此内容发布于2019年3月25日 下午7:50

（法新社尼斯25日电） 法国一名老妇周末参加尼斯「黄背心」运动，在警民冲突中受到重伤，总统马克宏祝福「早日康复」的同时不忘说教，要老妇「长点智慧」，身体差就别抗争，引来左右两派同声围剿。

马克宏（Emmanuel Macron）因对平民百姓缺乏同理心、态度傲慢和轻蔑多次挨批。

去年一名失业园丁抱怨寄了数百封应徵信还找不到工作，马克宏竟说只要「过个街」就能找到事做；他形容走上街头抗议他劳工改革的都是「懒鬼」，还对抗议年金改革的长者说，法国人应该少点抱怨。

现在马克宏矛头指向了反资本主义活跃人士、73岁老阿嬷勒盖（Genevieve Legay）。

镇暴警察23日在尼斯（Nice）示威现场冲撞反政府抗议人士，勒盖受重伤头骨碎裂。马克宏昨天前来尼斯会见来访的中国国家主席习近平后，接受「尼斯早报」（Nice-Matin）访问表示，希望勒盖「早日康复，或许长点智慧」。

「一个弱不禁风、禁不起碰撞的人，不该去已被禁止进入的地方，让自己处于那样的境地。」

此言随即引来勒盖家人不满，他们批评警方动用过度警力驱离示威者，已对当局提告。

勒盖家族委任律师说，马克宏是在「说风凉话，不顾他人感受」，「人不会批评躺在病床上的人」。

负责事件调查的尼斯检察官普瑞特（Jean-Michel Pretre）则说，初步调查显示安全部队没有碰到勒盖。普瑞特并表示，勒盖宣称不知抗议遭禁，接受电视访问时说法却有矛盾。

极左派和极右派同声批评马克宏。极左派组织「不屈法国」（France Unbowed）领袖梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）推文说：「马克宏先生，我们来自尼斯的金维夫（勒盖）不需要你教训她什么是智慧。你该多多向她学习，她支持共同利益，而你，是以什么立场批评她？」

极右派国民联盟（National Rally）发言人则说，这证明马克宏「不喜欢法国人」。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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