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此内容发布于2018年12月4日 下午7:50 最后更新 - 2018年12月4日 -19:50

（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天亲自拜访布希家族表达哀悼之意，过去曾强力抨击布希家族的川普，展现了和这个政治世家示好的姿态。

从政治素人崛起，成为入主白宫的共和党领袖川普，过去曾经对布希家族恶言相向，但前美国总统老布希（George H.W. Bush）11月30日辞世后，川普费尽苦心展现团结的一面。

老布希国葬仪式将于明天举行，据报届时川普将坐在第一排，但不会致悼词。川普今天推文表示，他将前往总统贵宾招待所布莱尔宾馆（Blair House）拜访「很棒的布希家族」。布莱尔宾馆和白宫只有一街之隔。

前总统小布希（George W. Bush）在冷冽的午后于布莱尔宾馆外，迎接川普和第一夫人梅兰妮亚（Melania）入内。稍早，小布希夫人萝拉（ Laura Bush ）在现任第一夫人梅兰妮亚接待下，参观白宫的耶诞装饰。

川普自从以不按牌理出牌的竞选方式，拿下党内提名，并跌破外界眼镜赢得2016年总统大选后，和共和党建制派的关系并不融洽。

今年稍早，老布希夫人芭芭拉（Barbara）辞世，川普未出席葬礼，由第一夫人梅兰妮亚代表白宫出席。欧巴马（Barack Obama）、小布希（George W. Bush）和柯林顿（ Bill Clinton）等前几任总统都出席。

川普今年8月也未出席另一位重量级共和党人物、联邦参议员马侃（John McCain）的葬礼。

「华盛顿邮报」（Washington Post）报导，布希家族已向川普保证明天国葬悼词不会有对他的批评。

挑高的国会山庄圆顶之下，前来瞻仰老布希遗容的民众，静静走过覆盖着国旗的灵柩旁。曾在1991年波斯湾战役领军的前国务卿鲍尔（Colin Powell），以及其他将领也前来致意。

圆形大厅外，美国民众顶着寒风排队。圆形大厅内，高龄95岁的杜尔，在他人搀扶下，从轮椅缓缓起身，向曾在1988年共和党党内总统提名击败他的老布希灵柩致敬。

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