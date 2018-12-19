老布希生前默默资助 温暖鼓励菲童信曝光

（法新社芝加哥19日电） 藉由地方教会网络协助全球贫困儿童的基督教慈善团体「国际希望会」本周首度披露，美国前总统老布希生前默默资助一名叫提摩西（Timothy）的菲律宾男童10年。

这名菲童当初收到这位美国资助人寄给他的鼓励信件和礼物，只知道对方署名G.华克（G. Walker）。

「国际希望会」（Compassion International）协助这位资助人保密，而此人正是美国第41位总统老布希（George Herbert Walker Bush）。老布希上月底与世长辞，这个组织公布若干封老布希写给菲童的暖心信件，善举才因此曝光。

老布希第一封信是在2002年1月24日寄出。信中写道：「我希望成为你的新笔友。我是个老人，77岁了，但我喜欢小孩。虽然我们没见过面，但我已经喜欢你了。」

老布希前发言人麦格拉斯（Jim McGrath）向法新社证实这些信件的真实性。麦格拉斯说：「这不过是老布希多年来似乎多得数不清的善行之一，没有大肆宣扬是因为他就是发自内心，为善不欲人知。」

老布希2002年开始每月资助提摩西，直到2012年慈善计画结束。由于安全考量，老布希真实身分一路保密。

然而信中不时出现有关老布希身分的蛛丝马迹，例如他曾写说：「我耶诞期间得去白宫。这是我在华府白宫拿到的小册子。」

他也曾在其他信中提出温柔的建议。

他写道：「我确实希望你喜欢学校和体育课。我真心如此。我是个老人，现在78岁了，但我觉得内心很年轻。」

老布希有时也送礼给提摩西。提摩西在信中写说他喜欢画画、打篮球和玩吉他。

提摩西2004年写道：「我要谢谢你寄信给我，还送我画板、彩色笔和色铅笔。」

提摩西17岁时从慈善计画毕业，一名慈善团体员工向他透露他的笔友身分。国际希望会告诉美国媒体，提摩西听到是老布希后感到很惊讶。

国际希望会之后与提摩西失去联系，但这个组织的前负责人史塔福（Wess Stafford）确信，老布希影响了这个年轻人的一生。

史塔福告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「我们也许不知道提摩西人在哪，但我们知道他现在顺利长大成人过生活。」

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