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此内容发布于2018年12月4日 上午12:20 最后更新 - 2018年12月4日 -00:20

（法新社华盛顿3日电） 美国已故总统老布希（George H.W. Bush）今天移灵华府国会山庄后，总统川普偕第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）前来敬礼致意，两人停留约一分钟后低调离去。

美国第41位总统老布希盖着国旗的灵柩，今天停灵于国会山庄圆形大厅内供外界追悼。老布希的亲属及贵宾稍晚离开圆形大厅后，川普才驱车自白宫前往国会山庄。

川普先向老布希的灵柩敬礼致意，第一夫人则在他的身侧，两人接着在灵柩前停留约一分钟后低调离去。

老布希对川普并无好感，也不吝让外界知道2016年总统大选时，他并未投票支持这位地产大亨。川普也曾在打选战时抨击布希家族。

但川普今天致函国会议员，信中赞誉老布希「一生体现美国真正伟大之处」。

他写道：「布希总统在他漫长的一生中无私奉献，以实现一个正义及长治久安的世界。」

老布希11月30日在德州休士顿的家中安详辞世，享寿94岁。这位不凡领袖的逝去，让美国人反思老布希身为「最伟大世代」（The Greatest Generation）的领导人，一生为国服务奉献的精神。

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