老布希长眠德州 全美4天悼念活动落幕

此内容发布于2018年12月6日 下午5:20

（法新社德州大学站6日电） 美国民众今天向故总统老布希进行最终告别后，这位美国第41位总统长眠于德州。全美过去4天来暂抛政治分歧向老布希致哀的一连串活动，正式划下句点。

老布希（George H.W. Bush）上月30日去世，享寿94岁。美国政府昨天在华府为他举行国葬仪式后，覆盖国旗的灵柩被送上飞机，运回修士顿（Houston），暂厝圣马丁圣公会教堂（St Martin's Episcopal Church ）。

包括前国务卿贝克（James Baker）在内的多位老布希生前好友，今天都出席在圣马丁圣公会教堂举行的最后追悼仪式。

老布希的长子、美国第43位总统小布希（George W. Bush）神情严肃，站在其妻萝拉（Laura Bush）身旁。当扶灵的军人将老布希灵柩抬出圣马丁圣公会教堂，送上黑色灵车时，站在教堂外的小布希全程立正。

灵柩稍后被送到一列火车上，火车头的外观还涂上和总统专机空军一号（Air Force One）一样的图案。最后就由这列火车载送老布希走完最后旅程，前往德州农工大学老布希总统图书馆的私人墓园安葬，长眠于今年4月去世的爱妻芭芭拉（Barbara Bush）和两人早夭的女儿罗宾（Robin Bush）墓旁。

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