（法新社莫斯科2日电） 西伯利亚一名中学女老师因将自己着泳装照发布在社群网站上，而遭到学校强迫离职，消息引发上万名俄罗斯教师声援，并在Instagram发表自己穿比基尼或内衣的照片表达支持。 38岁的库佛新妮可娃（Tatiana Kuvshinnikova）是俄罗斯西伯利亚城市巴尔瑙（Barnaul）的文学老师，她因在社群网站发布自己的泳装和短裙高跟鞋照片，上周遭学校强迫辞职。

库佛新妮可娃告诉当地新闻社，这些照片是她参加冬泳时拍摄的，冬泳是她的嗜好。但当地媒体报导，1名家长向学校抱怨后，女校长召见库佛新妮可娃，指责她穿着像妓女并助长恋童癖行为，还强迫她辞职。

消息传出后，截至昨天在Instagram（IG）已有超过1万5000则声援库佛新妮可娃的俄罗斯教师发文，并搭配「#老师也是人」的俄文话题标签。他们除了发表自己的照片，还写下支持文字。

例如圣彼得堡的音乐老师札达诺娃（Lyudmila Zhdanova）发表一张自己穿比基尼在日光浴躺椅上的照片，写道：「这难道不是值得模仿的范例？一名体格良好的38岁女性在寒冷中锻炼自己。为何这对学生有害？我支持这位巴尔瑙的老师！」

库佛新妮可娃的故事有美满结局。地方教育首长介入她的案子，并提供几个新职位让她选择。

地区当局表示，库佛新妮可娃今天就会开始新工作，在一所教师训练学院开设新课程，对老师、学生和家长教授「社群媒体交流的风险和积极面」。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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