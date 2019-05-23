此内容发布于2019年5月24日 上午12:35

（法新社华盛顿23日电） 随着美国与伊朗的紧张升温，美国国防部代理部长夏纳翰今天说，考虑派遣更多部队至中东，以在这个动荡区域加强保护部队。

夏纳翰（Patrick Shanahan）告诉记者，不排除增派美军赴中东。他说：「我们正在思考的是：我们如何加强保护中东的美军？增派兵力或许是一个方法。」

川普政府本月稍早宣布，派遣航空母舰打击群、B-52轰炸机、两栖攻击舰及爱国者飞弹连至波斯湾地区，因应所谓的伊朗威胁。美方称情资指出，伊朗对美国在中东利益或盟友构成更大的威胁。

但这些部署行动也引发部分国会议员质疑，担心对伊朗采取边缘政策恐导致危险的误判，甚至引发战火。

媒体昨天报导，美国国防部考虑增派5000名或1万名军人驻中东，但夏纳翰否认这两个数字。他说：「没有1万，也没有5000人，那报导不实。」

增派兵力将进一步挑动中东地区的敏感神经。

夏纳翰表示，他与监督美军中东行动的美军中央司令部（CENTCOM）司令麦肯锡（Frank McKenzie）保持联系。他也说，今天会在川普前往日本前，向他简报局势。

中东地区目前约有6万至8万名驻军在美军中央司令部辖下，其中1.4万人派驻阿富汗；5200人派驻伊拉克；驻叙利亚的美军则不到2000人。

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