此内容发布于2019年8月12日 上午10:20

（法新社北京12日电） 香港反送中抗争持续延烧，中国可能利用外界担心天安门事件血腥镇压重演的心理，但有学者认为，镇压可能对经济和政治造成灾难性影响，因此会让北京断了公然出兵动武的念头。

随着香港反送中民主派示威者与港警的冲突越来越暴力，北京祭出的谴责也变得更让人有不祥之兆。北京当局严词警告，玩火者必「自焚」。

同时，中国人民解放军驻香港部队发布一支影片，显示持步枪的军人正在进行「防暴演练」，他们出动装甲车与高压水炮驱逐一群示威者。

这些影像和强势的论调引发外界担心，北京可能强行介入反送中抗争。有些分析家认为，中国恐正积极发挥影响。

雪梨罗伊国际政策研究院（Lowy Institute）研究人员布兰德（Ben Bland）说：「北京想靠威胁动用解放军，或采取其他直接介入行动，试图吓走示威者。」

不过，布兰德表示，由于执行风险程度高，且会对中国的名声和经济造成影响，动用解放军将是「危险的举动」。

中国1989年暴力镇压北京天安门广场的民主示威活动，因此被国际社会鄙视为「国际贱民」，而且之后经历2年经济几乎停滞的状态。

若对香港进行任何类似的干预行动，将会带来更严重的后果。

香港是国际金融中心，因此香港长期维持稳定，对中国经济福祉来说非常重要。而且中国部队或防暴警察若出现在街上，影像将会直接在全世界播送。

此外，若中国出动解放军，也会对北京想要统一台湾的野心造成重大冲击。

目前，中国只对香港警力表达完全支持。

香港中文大学政治分析家林和立则认为，中国会考虑采取比较隐蔽的方式，将部队或警力派至香港。

林和立说：「他们会穿着香港警察的制服，所以这不会是正式的军事部署。」

已有传闻指出这种行动已开始进行。对此，香港警方上周发布声明，断然否认中国增援香港警方的「指控」。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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