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此内容发布于2018年5月24日 上午1:20 最后更新 - 2018年5月24日 -01:20

（法新社华盛顿23日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天宣布，考量经济成长力道和通膨逐渐走扬，可能「很快」就会调升主要利率。

这似乎是Fed将在下个月升息的明确讯息，一如金融市场预期。

根据制定政策的联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）5月1至2日的会议纪录，即使通膨「适度」高于2%目标，只要涨势是「暂时性的」，Fed就会继续采取逐渐升息的作法。

会议纪录说，「多数与会者」赞同，假如经济表现持续符合预期，「可能很快就会来到委员会采取下一步的适当时机」。

联准会上一次调升联邦资金利率是在3月，将目标区间调高到1.50%至1.75%，为2015年12月以来第6度升息。

外界预期联准会今年还会升息至少2次，不过市场正密切关注联邦公开市场委员会可能更积极对抗通膨的迹象；通货膨胀长久以来持续低于2%目标，最近终于达到这项目标。

官员表示，尽管通货膨胀最近走扬，现在要下结论说通膨会维持在目标水准仍「为时过早」，因为通膨近几年来都低于2%目标。

有些人说，通膨可能会「适度高于」2%目标。

不过，根据会议记录说，「通膨暂时适度高于2%，也符合委员会的对称通膨目标」。

事实上，通膨有一段时期略高于目标水准，可能有助「定锚」（anchoring）通膨预期。

这对货币政策至关重要，因为预期价格下跌会削弱经济活动。

不过，会议记录也说，在联准会还须升息多少次这方面，与会者仍「意见分歧」。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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