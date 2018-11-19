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此内容发布于2018年11月19日 上午5:05 最后更新 - 2018年11月19日 -05:05

（法新社莫士比港18日电） 美国总统川普和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）未出席亚太经济合作会议高峰会，与会领袖甚至无法就峰会最终宣言达成共识，引发部分人士质疑这项峰会是否有存在价值。

在巴布亚纽几内亚召开的为期两天亚太经济合作会议（APEC）高峰会，筹备过程将近5年之久，投入数以百万美元计的巨额成本，还须在主办城市莫士比港（Port Moresby）部署至少一艘战舰和3艘邮轮。

最后，与会领袖只带着3张全体大合照，以及不太可能再穿的地主国艳丽传统服饰回家。

APEC诞生于30年前，目的在促进贸易自由化。不过这项宗旨如今已过时，莫士比港只不过是美中另一个角力战场而已。

今年APEC峰会首度出现领袖宣言难产的情况。峰会联合宣言通常是技术官僚运作的结晶─回避歧见、渲染共识，并对未来做出美好承诺。

领袖宣言难产，可能令在国际舞台初试啼声的巴纽大失所望，尤其是已不惜砸下重金主办峰会。

澳洲拉特普大学（La Trobe University）拉特普亚洲计画（La Trobe Asia）执行长葛兰姆（Euan Graham）表示：「我替巴纽深感遗憾，这原本是他们的大秀。」他指出，在外交上微不足道的小国巴纽，却卷入全球经济和军事两大龙头美、中的角力战。

巴纽的确从美、中的敌对和金钱外交中获益，赢得能源、电力和基础建设的新投资。

巴纽总理欧尼尔（Peter O'Neill）也和其他小国领袖一样，获得和全球重要大咖合影的机会。

APEC秘书处执行长波拉德（Alan Bollard）表示，APEC峰会并非只是一年一度的大拜拜而已。

他对媒体表示：「APEC（峰会）并不仅止于领袖聚会，而是让各经济体在未来一整年内好好孕育构想。」

美国官员希望川普明年能恢复参加APEC峰会。不过若美国继续坚持保护主义和国家主义，美、中也持续相互较劲，那么川普出席与否，可能并不重要。

葛兰姆表示：「APEC创立时的愿景早已逐渐磨耗。但（峰会）公报难产为泛太平洋贸易架构敲下最后丧钟。」

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