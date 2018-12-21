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耶诞临近 法黄背心运动续发起周六抗议

（法新社巴黎21日电） 法国「黄背心」运动正准备发起第6个周六的全国示威行动，但随着警方在耶诞节期前夕清除抗议营地，涌上街头的示威人数已快速减少。

抗议民众今天对于究竟要在巴黎或邻近的凡尔赛镇（Versailles）发起再次大规模示威，似乎意见分歧。

法国当局因担心可能发生动乱，今天表示，正关闭首要观光景点凡尔赛宫及其花园。

当局并吁请巴黎各商店店东，保持谨慎。许多商店过去两个周末都歇业，以防打劫和暴力攻击。（译者：张佑之）

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