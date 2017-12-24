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此内容发布于2017年12月24日 下午8:05 最后更新 - 2017年12月24日 -20:05

（法新华盛顿24日电） 每年平安夜，等待耶诞老人送礼的孩子们都可以打电话到科罗拉多州的空军基地，向数百名志工询问耶诞老人行踪，美国总统川普和第一夫人梅兰妮亚今天也加入接线生行列。

从1955年起，美国和加拿大组成的北美航太防卫司令部（NORAD）每年都会追踪驾着驯鹿雪橇的耶诞老人在世界各地的送礼路径。立体互动网站www.noradsanta.org上会显示耶诞老人的送礼路线，使用者可以点选路线上各城市，了解更多相关资讯。

这项由北美航太防卫司令部举办的活动源自1955年，当时科罗拉多泉（Colorado Springs）一家报纸广告，邀请小孩利用热线和耶诞老人通话，但电话号码排版错误，结果数十名孩童打到当地司令部，上校萧普（Harry Shoup）为怕孩子失望要求部下应答。

美国总统川普（Donald Trump）今天也参与这项传统活动，在他佛罗里达州的「冬季白宫」海湖俱乐部（Mar-a-Lago）接电话。

一名小朋友打电话表示，希望耶诞老人帮助他住院的奶奶。川普回说：「你希望奶奶出院吗？这就是你的愿望？这很棒，胜过要什么玩具之类的。」川普还说：「你的奶奶会好起来的，她会没事的。」

第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）也接电话问候：「你好吗？耶诞快乐。你在追踪耶诞老人吗？你知道他在哪吗？」梅兰妮亚答道：「只要你去睡觉，耶诞老人就来罗。」（译者：中央社梁元龄）

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