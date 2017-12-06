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此内容发布于2017年12月6日 上午1:50 最后更新 - 2017年12月6日 -01:50

（法新社耶路撒冷5日电） 巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天表示，美国总统川普已经告知，他打算将美国大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。

如果川普确实这么做并承认耶路撒冷是以色列首都，他将打破美国沿用数十年的政策，并破坏国际对耶路撒冷的共识。

法新社汇整了全球强权对耶路撒冷议题的立场：

● 历史

1947年，联合国提出一项计画，将英属巴勒斯坦托管地分成3个实体，分别是犹太国家、阿拉伯国家与耶路撒冷，而耶路撒冷将获得独特地位，为国际管理的城市。

犹太人领袖接受这项计画，但阿拉伯世界拒绝。

英国隔年退出这项计画后爆发战争，以色列掌控耶路撒冷西部，约旦人与巴勒斯坦人控制东部。

在1967年发生的下一波冲突中，以色列掌控耶路撒冷东部并在之后兼并，但此举从未获得国际社会认可。

耶路撒冷东部人口主要为巴勒斯坦人，他们是在以色列全面控制下生活，无法在国会选举中投票。

● 以色列与巴勒斯坦观点

以色列将耶路撒冷视为不可分割的首都，今天发表声明表示，耶路撒冷「3000多年来就是犹太人的首都，且自70年前起就是以色列首都」。

获得国际承认的巴勒斯坦政府，认为耶路撒冷东部是他们未来国家的首都。

伊斯兰主义运动哈玛斯（Hamas）控制加萨地区且不承认以色列，称耶路撒冷是巴勒斯坦首都。

● 美国

1995年，美国国会通过耶路撒冷大使馆法（Jerusalem Embassy Act），要求美国将大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷，承认耶路撒冷是以色列首都。

这条法律约束美国政府，但有一项条款可让总统以「国家安全利益」为由，延缓搬迁大使馆6个月。

前总统柯林顿、小布希与欧巴马每6个月都重新批准这项条款。

尽管竞选时承诺将迁移美国使馆，川普2017年6月不情愿地首度更新这项条款。但6个月过了，他必须作出决定。

● 国际社会

对于耶路撒冷的立场，国际社会大部分有数十年来大致不变。

实质上，耶路撒冷被视为是以巴双方协商最终地位的议题。

然而，从联合国声明可得知，在任何协议中，耶路撒冷仍可成为以色列与巴勒斯坦未来建国的首都。

绝大多数的国家大致遵循这项方针。

所有大使馆都设在商业首都特拉维夫，只是多数国家都未明确表明他们认定的以色列首都地点。

然而，有13个国家的确曾在耶路撒冷设置大使馆，直到1980年联合国通过决议案要求迁移为止。

玻利维亚、智利、哥伦比亚、哥斯大黎加、多明尼加共和国、厄瓜多、萨尔瓦多共和国、瓜地马拉、海地、荷兰、巴拿马、乌拉圭与委内瑞拉之后都迁移使馆。

● 俄罗斯

今年稍早，俄罗斯政府发表声明首度明确表示，「我们认为西耶路撒冷是以色列首都」，获得以色列媒体盛赞。

这似乎是俄罗斯政策立场的转变，受到部分以色列政治人物欢迎，不过却没有产生多大实际影响。

这份声明也承认「东耶路撒冷是巴勒斯坦未来建国的首都」。（译者：中央社张晓雯）

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