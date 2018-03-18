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此内容发布于2018年3月18日 上午3:35 最后更新 - 2018年3月18日 -03:35

（法新社华盛顿18日电） 为了预防通货膨胀即将升温，美国联邦准备理事会21日将打响今年一连串升息行动的第一炮。但美国总统川普屡屡引发贸易战忧虑，为联准会货币政策预估增添变数。

期货市场、分析师和投资人全都普遍预测，联准会（Fed）21日结束为期两天的货币政策会议时，将决定进行今年首度升息。这也将是联准会新主席鲍尔（Jerome Powell）上任后首度升息行动。

美国实施大规模减税新法，美元走贬，甚至可能爆发贸易战等经济因素汇聚，带来物价上涨压力，因此联准会正准备调高主要放款利率。

投资人害怕联准会加速升息，可能今年内升息多达4次，因此全球股市曾在2月初短暂爆发抛售潮。但联准会官员随后呼吁市场冷静，表示即使按计画逐步稳定紧缩货币政策，照理说不会令美国经济成长动力中断。

联准会官员表示，美国经济拥有足够的推进动力，让失业率维持低落且薪资出现一定成长，而通货膨胀却不至于升温。

皮特森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）高级研究员盖农（Joseph Gagnon）告诉法新社：「他们试图让市场有心理准备，说『我们别失去理智』。」

如同其他经济学家，盖农目前预期，联准会今年将升息4次而非3次。他说：「我预言他们将必须这么做。这不是坏事，这是好事。」

联准会官员21日也将发布美国经济最新季度预估和升息路径预测。鲍尔曾告诉美国国会议员，他对美国经济展望的看法「自12月以来已增强」。

美国2月新增就业人口多达31万3000人，为目前这波经济复苏表现最佳的月份之一。美国2月失业率也停留在4.1%的史上最低水准。

联准会另外一个主要关心的议题通货膨胀，看来也可能终于摆脱多年来的低迷情况。尽管美国近期通膨数据未达联准会的2%目标，但过去6个月美国消费者物价指数（CPI）平均上涨2.5%，盖农指出，这是通膨率很快将走扬的好指标。

然而经济学家表示，无论联准会预测为何，都包含川普这个无法预期的因素。

川普几乎每天掀起货币战开打的忧虑，包括最近宣布对进口钢铝课徵惩罚关税，引发首席经济顾问寇恩（Gary Cohn）辞职抗议，白宫的保护主义立场抬头，美国主要贸易伙伴国也扬言采取报复行动。

经济学家指出，这可能造成物价进一步上涨，引发联准会加快行动，以控制通膨情势。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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