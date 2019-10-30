此内容发布于2019年10月30日 下午2:05

（法新社华盛顿30日电） 美国联邦准备理事会今天宣布今年第3次降息，联准会主席鲍尔表示，这次降息意在提振美国经济，但他也证实，除非经济情势恶化，联准会暂不太可能再采取降息行动。

联准会利率决策机构联邦公开市场委员会（FOMC）举行两天会议后，一如各界预期决定将基准利率降低25 个基准点，联邦资金利率目标区间来到1.5%至1.75%，在2018年4度升息1码后今年已回降3码。

鲍尔举行记者会表示：「面临全球各项局势的发展，我们采取这项行动是要协助维持美国经济稳健，以及针对目前各种风险提供保险。」

鲍尔又说，「我们认为货币政策目前在好的地位」，而且「可能维持在适当地位」。

他这番话将更令外界认为，联准会在12月的年底最后一次会议不太可能再次降息。

联邦公开市场委员会在这次会议后发布的声明措辞有所改变，不再见「将采取适当行动维持经济扩张」的说法，而这句话一向被视为有可能进一步降息。

联邦公开市场委员会改口表示，委员会「评估联邦资金利率目标区间的适当路径时，将会持续留意经济前景资讯背后的含意」，这种说法措辞较不确定，可能被解读为将暂停降息。

记者追问联准会在何种情况会支持再采取宽松措施时，鲍尔回答：「如果情势发展导致对我们的展望作出重大重新评估，我们会视情况因应。」

他指出，贸易紧张情势和英国脱欧是影响企业投资和制造业的两大因素，但「整体而言，我们认为面对今年这些风波，经济颇具韧性。」

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