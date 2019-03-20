此内容发布于2019年3月20日 下午7:20

（法新社华盛顿20日电） 联邦准备理事会（Fed）今天传达出美国经济正在减缓的强烈讯号，表示在支出下滑和全球不确定性等因素下，今年不再调高基准借贷利率。

联准会这次明显放缓脚步，让许多经济学家感到震惊，自去年9月以来，外界都预测联准会今年将升息3次。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）做此宣布后告诉记者：「我们可能还要等上一段时间，才会看到明显需要政策改变的就业和通膨前景。」

他说，向来搭美国经济顺风车的全球经济成长已开始减缓，特别是欧洲和中国，这些地区分别遭逢英国脱欧和关税影响。

联准会意外改变政策方向前，去年曾4度调高利率，但屡屡面对总统川普的叫喊对立，他指称联准会在经济成长时紧缩货币是「疯了」。

这种转变可能引发外界臆测，联准会最近一次于去年12月升息，不顾华尔街抛售和经济活动减弱迹象，只是为了向川普展示美国中央银行的独立性。

此外，这次备受外界关注的预测出现转变，意味着联邦公开市场委员会（FOMC）17名决策者中有9人已下修他们对今年的预期。

不过今天的预测也确认，下一步仍可能调高主要政策利率，只是要等到2020年才会有所动作。

FOMC今天一致通过，将主要利率维持在2.25%至2.5%区间不变。

这是FOMC今年来第2次会议，FOMC指出「经济活动已从第4季稳固的成长率表现减缓下来」，家庭和企业支出预期将下滑且通膨降低。

对比之下，FOMC在1月时说经济活动正「强劲」成长，且家庭支出持续「强劲成长」。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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