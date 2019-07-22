此内容发布于2019年7月22日 上午6:05

（法新社香港22日电） 因美国联邦准备理事会（Fed）大幅降息的希望越来越小，亚洲股市今天大多收挫。

伊朗19日在波斯湾扣押英国籍油轮史丹纳帝国号（Stena Impero），引起国际社会担心石油供给状况和中东火药库可能爆发冲突，造成国际油价延续上周涨势持续劲扬。

联准会制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）上周暗示，央行将降息50个基点，股价闻声劲扬，但联准会后来淡化他这项谈话，因此亚洲股市本周一开始就转弱。

Markets.com首席市场分析师威尔森（Neil Wilson）说：「市场对于联准会降息幅度的预期降低，因此投资人现在处于守势。」

「降息50个基点的希望消失，市场本周将目光转向欧洲中央银行（ECB），看他们（的货币政策）会多偏向鸽派。」

市场押宝联准会只会降息25个基点，造成美元兑风险较高的高收益货币汇价走坚。

日股日经指数今天收盘下跌0.2%，香港股市收盘下挫1.4%。

中国股市科创板正式开市，掀起投资热潮，影响上海股市流动性，收挫1.3%。中国科创板今天上午开市，首批有25家公司上市交易，平均涨幅约140%，其中安集科技居首，大涨400%。

雪梨、首尔、新加坡、马尼拉和雅加达股市也都收黑，但威灵顿和台北股市小涨。（译者：李宛谕／核稿：林治平）

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