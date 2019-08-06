此内容发布于2019年8月6日 下午8:50

（法新社华盛顿6日电） 尽管美国总统川普频频施压，美国联邦准备理事会（Fed）理事布勒德今天表示，美国利率目前处于「适当区间」，似暗示联准会近期内不会再度降息。

同时也是圣路易联邦准备银行总裁的布勒德（James Bullard）受访表示，联准会上周宣布10年来首度降息，在协助因应贸易战相关不确定性上「已有作为」。如今将观察美国经济对降息的反应之后，再来决定下一步。

布勒德说：「我们相信（利率）来到适当区间。是否会有进一步动作，要看之后进来的经济数据。」

联准会去年4度升息，布勒德是去年第一位呼吁联准会升息且慢的理事。美国总统川普去年接连在推特开炮，几乎每天一推文，要求停止升息。但在受访时，布勒德似乎不认为有立即采取进一步行动的迫切性。

针对中国在贸易战中采取的作法，像是放手让人民币兑美元走贬，川普也要求联准会拿出对策。

川普昨天推文表示：「中国放手让人民币贬至历史低点。这是『汇率操控』。联准会听到了吗？」

但布勒德指出：「我们不能在针锋相对的贸易战中，随之变动货币政策。这样变化会太大。」布勒德是昨天美中关系恶化以来，首位公开发言的联准会理事。

布勒德说：「我们已将和贸易政策面向有关的诸多不确定性纳入考量，这正是前6个月我们在货币政策看到大转变的原因。」

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