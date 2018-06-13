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此内容发布于2018年6月13日 下午9:35 最后更新 - 2018年6月13日 -21:35

（法新社华盛顿13日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天调升基准贷款利率，为今年的第2度升息，并释放出2018年和2019年将更积极升息的信号，反映美国经济成长「强劲」。

尽管联准会主席鲍尔（Jerome Powell）承认，全国企业都对美国总统川普恼人的贸易政策引发不稳定感到担忧，但他强调「美国经济情况良好」。

设定利率的联准会联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）一致通过升息，将联邦资金利率目标区间调高为1.75%至2.0%，并透露金今年还会再升息2次、明年则会升息4次，较先前预期多出一次。

华尔街对联准会积极升息的新立场感到不满，担心此举恐导致物价上涨。联准会宣布升息后，美股3大指数应声下跌，全面收黑。

道琼工业平均指数（Dow Jones Industrial Average）下跌0.5%，标准普尔500指数下跌0.4%。

不过，鲍尔对加速通膨的忧虑轻描淡写，说联准会对近期油价走高驱动的预期物价上涨不会过度反应，还说目标是将利率「持续」维持在2%上下。

他告诉记者：「我们知道通膨会回升，我认为，我们并没有对通膨低于2%反应过激，也不会对通膨高于2%反应过度。」

联准会3月宣布今年首度升息，也是自2015年12月以来的第6次，以试图在不加剧通货膨胀的情况下，保持经济增长。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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