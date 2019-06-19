此内容发布于2019年6月19日 上午2:35

（法新社华盛顿19日电） 在美国总统川普暗示将把联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔降职的施压下，今天联准会将发表最新政策声明，市场预期方针将出现重大转变。

大多数观察家不认为，联准会在两天会议下午结束时将宣布调整利率，但外界现在凝聚强烈共识，认为联准会将暗示下一次会降息，且很快就会宣布。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）现在如履薄冰，必须评估经济后做出必要措施，同时面临川普施加的政治压力。川普一再批评联准会，要求降息提振经济。

川普今天下午持续找联准会麻烦，在白宫向记者暗示考虑将鲍尔降职。记者问到是否计划拔除鲍尔的联准会主席职位时，川普说：「看他接下来的表现。」

知情人士也说，在川普先前提及将开除鲍尔不久后，白宫曾在2月探询将鲍尔降职的合法性。川普的首席经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）昨天稍早说，将鲍尔降职不是现在考量的事。

川普说，联准会最近几年升息，而欧洲采取宽松货币政策，让他无法取得「公平竞争环境」。他说：「我想获得公平的竞争环境，但现在得不到。」

他也杠上欧洲中央银行总裁德拉吉（Mario Draghi）。德拉吉昨天暗示将让欧元区进一步降息，导致欧元兑美元贬值。川普批评这个「引人注目」的信号是在占美国便宜。

不过，尽管川普的强烈呼吁，欧洲央行可能已经一如川普所愿，10年来首度调降主要放款利率。

由于全球经济开始出现放缓迹象，加上川普对多国展开的贸易战迈入第2年，高层决策者最近几周暗示，他们对宽松货币政策持开放态度。

联邦公开市场委员会（FOMC）除了宣布政策外，今天还将公布最新季度预测，经济学家将密切关注鲍尔在记者会发表的声明。

期货市场昨天大多预测7月与9月会降息，若干经济学家则说联准会不需要等那么久。

不过，牛津经济公司（Oxford Economics）的美国金融市场首席经济学家波斯扬齐克（Kathy Bostjancic）告诉法新社，联准会可能将谨言慎行，暗示有降息可能，但无法保证。

她又说，目前的经济数据不足以让美国采取宽松政策。她说：「我也认为下行风险增加，但他们还没在硬数据上看到可以降息的证据。」（译者：张晓雯/核稿：陈昱婷）

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