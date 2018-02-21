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此内容发布于2018年2月21日 下午9:50 最后更新 - 2018年2月21日 -21:50

（法新社华盛顿21日电） 根据今天出炉的联邦准备理事会（Fed）会议纪录，美国央行官员表示，最近通过的减税案对近期经济的助益可能大于预期，意味着未来可能需要进一步升息。

但联准会1月30至31日开会纪录也指出，决策委员会意见分歧，部分官员表示联准会能容许暂缓调高基准借贷利率。

联准会1月会议未调升这项主要利率，指示今年预期将升息3次。不过，这是1月强劲就业报告引发市场忧惧，联准会为了遏止通膨而须加速升息致市场重挫之前的事。许多经济学家现在预期，联准会今年将4度升息。

会议纪录的说词再度引发市场忧惧，华尔街股市21日原本多数时间都是上涨，但报告公布后，指数反转下挫。

道琼工业指数跌166.97点或0.67%，收在24797.78点；那斯达克指数跌16.08点或0.22%，收在7218.23点；标准普尔500指数跌14.93点或0.55%，收在2701.33点。

联邦公开市场委员会（FOMC）决策官员指出，减税和全球经济展望改善，都是推动美国今年经济成长的因素，尽管减税效益仍不明朗，许多官员仍更新了他们的预测。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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