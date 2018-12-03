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此内容发布于2018年12月3日 上午1:50 最后更新 - 2018年12月3日 -01:50

（法新社哈萨克贝康诺3日电） 俄罗斯联合号火箭10月发生史无前例的事故后，今天首次执行任务，载太空人升空前往国际太空站（ISS）。事故发生后，引发外界对俄国设计太空船的担忧。

俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）太空人柯诺年科（Oleg Kononenko）、美国国家航空暨太空总署（NASA）的麦克林（Anne McClain）和加拿大太空总署（Canadian Space Agency）的圣贾克（David Saint-Jacques）将任何可能的安全问题搁置一旁。他们表示，风险仅是这份工作的一部分。

他们预计格林威治时间11时31分搭乘联合号火箭（Soyuz）从哈萨克贝康诺太空发射场（Baikonur）升空，执行6个月半的任务。

联合号火箭10月11日载着俄罗斯太空人奥夫钦宁（Aleksey Ovchinin）和美国同僚赫格（Nick Hague）升空，但发射几分钟就失败，两人紧急迫降。

尽管他们没有受伤，但这是后苏联时代，俄罗斯首次发生这类事件，对俄罗斯一度引以为傲的航太工业是个重大挫折。

俄罗斯一名东正教神职人员依照传统，昨天在发射台上为太空人祈祷，而他们冷静地谈到可能涉及的危险。

这艘太空船指挥官柯诺年科昨天在贝康诺记者会说：「风险是我们职业的一部分。」他并说，他们「绝对」信任团队为这趟飞行所做的准备。（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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