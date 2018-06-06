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此内容发布于2018年6月6日 上午8:35 最后更新 - 2018年6月6日 -08:35

（法新社仰光6日电） 联合国今天和缅甸签署协议，准许联合国人员前往洛兴雅危机的核心地区━缅甸若开邦。不过陷入停滞的洛兴雅人返乡计画会以何种方式启动，协议中并无具体细节。

缅甸军方去年8月镇压少数民族洛兴雅叛乱分子后，约70万名无国籍的洛兴雅人跨越缅甸国界，涌入邻国孟加拉。联合国指称，缅甸的扫荡行动是「种族清洗」。

缅甸和孟加拉去年11月签署遣返洛兴雅人协议，但长期遭受迫害的洛兴雅人担心安全和人权缺乏保障问题，只有数十人选择返乡。

联合国表示，和缅甸政府签署的最新「架构」协议几乎未敲定任何具体细节。这项协议经过数月才完成起草。

联合国旗下机构将前往若开邦（Rakhine State）进行初步评估。自洛兴雅危机爆发后，缅甸封锁若开邦的大部分地区，禁止外人进入。

联合国驻缅甸协调员欧斯特比（Knut Ostby）表示，「目前工作仍处于设法开启（返乡）大门的阶段」，他无法确认联合国工作团队在若开邦能获得多少程度的活动空间，以及哪些区域可优先前往评估。

联合国难民署（UNHCR）驻缅甸代表竹赛普（Giuseppe De Vincentiis）表示，希望能「尽快」展开作业，初步评估阶段可能会在未来数月内完成。

不过，大规模难民遣返作业依然遥遥无期。（译者：陈宜君/核稿：徐崇哲）

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