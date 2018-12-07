联合国全球移民契约通过前夕 受美抨击

此内容发布于2018年12月8日 上午12:50

（法新社纽约联合国总部7日电） 就在联合国10日摩洛哥开会通过一项全球移民契约前夕，美国将矛头对准这项契约，表达强力反对之意。美国去年宣布退出协商，引发多国跟进或持保留态度。

美国在冗长的声明稿中指出，全球移民契约（Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration） 显示「联合国以牺牲各国管理移民制度主权的方式，推动全球治理之举」。

法新社报导，这项去年7月达成的无约束力协议成为右派和民粹政客的目标，他们抨击这项契约公然冒犯国家主权。

美国忧心支持者利用这项契约推动移民方面的「国际习惯法」或「软法」。美国去年12月宣布退出协商。

美国发表长达3页的声明胪列反对理由，比如说契约中有一项条文说，拘禁移民应该是「最后的手段」，华府主张这点和美国法律不符。

美国也关切这项契约「对于移民目的地国家付出的代价予以淡化」，像是「低技术劳工的就业流失」，以及造成「公共服务的紧绷」。

虽然已经有多国宣布退出，联合国10日将在摩洛哥马拉喀什（Marrakesh）举行为期2天会议，通过这项移民契约。

匈牙利去年宣布退出后，澳洲、以色列、波兰、斯洛伐克、捷克、奥地利、瑞士、保加利亚、比利时、拉脱维亚、义大利和多明尼加共和国等国不是宣布退出，就是持保留态度。（译者：刘淑琴/核稿：陈昱婷）

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