联合国团队抵达叶门 监督荷台达港停火

此内容发布于2018年12月23日 上午4:20

（法新社亚丁22日电） 联合国观察员今天抵达叶门，监督叛军掌控城市荷台达港停火，这是致力让这个满目疮痍国家，实现安定、和平的最新作为。

荷台达港（Hodeidah）对战争不断的叶门（Yemen）等地来说，是个主要出入口的命脉港市，而联合国安全理事会（UN Security Council Unanimously）于一天前一致通过决议，授权部署观察员至荷台达港。

一支由荷兰籍退役将领甘玛尔（Patrick Cammaert）率领的团队降落在亚丁（Aden），这是国际承认的叶门政府所在之地。

甘玛尔抵达时受到阿济兹（Saghir bin Aziz）欢迎，阿济兹是率领政府团队和叶门青年运动（Huthi）叛军联手，一起负责荷台达港撤军的将军。

根据法新社一名摄影师表示，另一组观察员搭联合国专机从约旦飞抵叛军掌控的首都沙那（Sanaa）。

在与亚丁的领袖会面后，甘玛尔明天也将前往沙那，然后继续前往荷台达港。

联合国在声明中表示，在与政府代表于亚丁会面后，「甘玛尔强调斯德哥尔摩协议的成败，完全由各方决定。」

联合国也说，「他敦促叶门政府和联军部队支持停火...争取他们的承诺和合作，确保人道援助能不受任何阻碍地进入全国各地，并视此为紧急事项。」（译者：李晋纬/核稿：刘学源）

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