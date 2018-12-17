联合国大会通过全球难民契约 美匈投下反对票

此内容发布于2018年12月17日 下午10:20

（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国大会（General Assembly）今天表决通过「全球难民契约」，这项协定目标在于改善大规模难民迁徙的管理，但美国和匈牙利投下反对票。

全球难民契约（Global Compact on Refugees）获得181个国家支持通过，仅有美国和匈牙利投下反对票，还有3个国家弃权，分别是多明尼加、厄利垂亚和利比亚。

跟「全球移民契约」（Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration）相当类似，全球难民契约并不具有法律约束力。

这两项全球协定源于2016年9月联合国大会一致通过的「纽约移民与难民宣言」（New York Declaration for Refugees and Migrants），目标在于更妥善处理全球移民和难民迁徙。

联合国大会主席艾斯皮诺萨（Maria Fernanda Espinosa）告诉法新社，这项协定将有助于「加强对全球2500万难民的援助及保护」，并以义务和责任分担作为基础。

他还说：「众所周知，中低收入国家收容全球逾85%的难民。我认为我们必须支持收容难民的社区和国家。」（译者：陈彦钧/核稿：刘淑琴）

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